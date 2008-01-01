В Вишки появится памятный знак, посвященный евреям

Новости Общество | 9 августа 2020 | 22:06

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В поселке Вишки Даугавпилсского края прошло международное мероприятие в память еврейского населения, составлявшего перед Второй мировой войной более 56 процентов от общего числа жителей. Главным организатором встречи стал бывший рижанин, ныне живущий в Германии Барух Чаускин.

Чаускин не скрывал волнения: «Здесь родилась и жила моя бабушка, ее дом находился на улице Тиргус, где мы сейчас собрались. В 2012 году я с сестрой впервые приехал в Вишки, я долго жил в Риге, а в Вишках ни разу не был. И моя мама, родившаяся в 1939 году в Риге, тоже здесь никогда не была. Я помню, как в 2012-м один житель показал мне заросли травы на месте бывшей синагоги, построенной в 1880 году. От нее остались лишь три ступеньки.

Говорят, что человека можно убить только один раз. Это не совсем так: отсутствие памяти убивает людей многократно. Вначале у нас с сестрой не было никаких идей, мы просто сюда приехали. Но потом мы решили на месте сгоревшей синагоги установить знак в память всех евреев Вишек. Я очень рад, что нас поддержали самоуправления Даугавпилсского края и Вишской волости, у меня сложились хорошие отношения с председателем волости Янисом Промсом. Последние годы мы регулярно встречаемся и обсуждаем вопрос установки памятного знака. Есть определенные трудности: земля, на которой мы хотим это сделать, принадлежит частным лицам. Но все проблемы решаемы общими усилиями».

В памятном мероприятии у ступеней синагоги участвовали местные жители, представители духовенства, краевого и волостного самоуправлений, историки и краеведы, музыканты, исполнившие клезмерские мелодии. Прозвучали молитвы, к ступеням синагоги возложили цветы, поставили зажженные свечи и положили по старой еврейской традиции камешки. О евреях Вишек молились в германском Оснабрюке, где сейчас живет Барух Чаускин, и в Израиле: в Вишках это можно было увидеть через онлайн-включения при помощи Zoom.

«Евреи здесь жили с конца XVIII века. В 1847 году их было 194, через 50 лет – 668 (68,6% населения). В начале XIX века было заложено кладбище, сохранившееся до сих пор. В 1935 году в Вишках проживали 423 еврея (56,4%), 235 латышей (32%), 85 русских (11%). Из 158 домов 87 принадлежали евреям, из 58 магазинов – 50. 28 июня 1941 года Вишки были оккупированы гитлеровцами. Вскоре местных евреев расстреляли, присоединив к ним евреев из Аглоны и Дагды. Часть отправили в Даугавпилсское гетто, выжить удалось немногим. В 2001 году был установлен памятник на месте расстрела», — пояснил Rus.Lsm.lv историк и краевед, директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» Иосиф Рочко.

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