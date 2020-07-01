Ушли в мир иной...

Дева

24 августа

- 23 сентября

Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть.