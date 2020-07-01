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Сегодня удачный день, чтобы одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. Если же вечером, в порядке отдохновения от трудов праведных, вам захочется осчастливить кого-нибудь своим присутствием - не сомневайтесь, вас будут рады видеть.

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Новости Общество | 8 августа 2020 | 21:58

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 29 июля по 4 августа 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Čirkins Sergejs (24.02.1954 - 27.07.2020)
Gabrena Regīna (10.08.1934 - 03.08.2020)
Gedzjune Janīna (18.05.1930 - 01.08.2020)
Hrapans Jaciks (10.04.1948 - 29.07.2020)
Ivanova Faina (14.07.1951 - 28.07.2020)
Kudrjaševs Rolands (11.02.1984 - 29.07.2020)
Ļihoļetova Ņina (23.11.1924 - 30.07.2020)
Martinovs Mihails (04.12.1955 - 29.07.2020)
Mihailova Valentīna (20.05.1947 - 01.08.2020)
Novaka Juzefa (23.05.1943 - 29.07.2020)
Poļegoško Anatolijs (08.09.1939 - 29.07.2020)
Poļevojs Igors (01.05.1952 - 30.07.2020)
Šimans Anatolijs (01.05.1947 - 31.07.2020)
Virvinskis Grigorijs (20.02.1962 - 28.07.2020)
Zarāns Jānis (06.02.1937 - 29.07.2020).
 

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