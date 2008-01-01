Полеты во сне и наяву Джейны Саулите - открылась фотовыставка

Новости Культура | 9 августа 2020 | 21:54

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«Мой мир без границ» — так называется персональная выставка фотографа Даугавпилсского театра Джейны Саулите, открывшаяся в круглосуточно работающей галерее – фойе гостиницы Park Hotel Latgola.

«Все художники по-своему видят мир. У меня тоже особый взгляд. Мой мир — без границ. В последние месяцы границы были закрыты, некоторые и сейчас на замке, все оказались запертыми в четырех стенах. Но и в этих стенах возможно обрести огромное пространство, ведь всё зависит от того, что происходит в твоей голове.

Для меня очень важна тема полета — в прямом и переносном смысле. Я люблю летать на самолетах и дельтапланах, я летаю и во сне. Мой мир охвачен полетом, который всё смешивает и устраняет границы между верхом и низом. Я считаю, что современному человеку надо меньше спешить, чаще останавливаться, видеть красоту вокруг себя и любоваться ею», — сказала Rus.Lsm.lv Джейна, которую с трудом удалось на минуту оторвать от многочисленных друзей, коллег и знакомых, пришедших поздравить ее с открытием выставки.

Примерно 40 фотографий, все сделаны в последние два года и, по словам автора, раньше нигде не выставлялись. Полет, действительно, правит бал. И дело не только в самолетах и множестве воздушных шаров на снимках. Летают все и всё: улицы, здания, деревья, люди… Некоторые снимки — просто волшебные воронки: затягивают зрителя внутрь и делают участником волшебного движения.

Джейна Саулите более десяти лет серьезно занимается фотографией, семь лет работает в Даугавпилсском театре: «Очень люблю наш театр, его дружный коллектив, он для меня постоянный источник вдохновения».

Выставка открыта до 27 октября.

LSM