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Новости Общество | 9 августа 2020 | 21:48
В латгальском костеле — выставка в память о священнике-мученике
В костеле святого Иоанна Крестителя, расположенном в поселке Вишки Даугавпилсского края, до 13 августа можно посмотреть передвижную выставку, посвященную бывшему настоятелю этого храма Владиславу Литауниексу (1909 – 1941), расстрелянному коммунистами в даугавпилсской тюрьме.
«Выставка создана несколько лет назад. В Латвии есть люди, стремящиеся к беатификации Литауниекса, это очень длительный и непростой процесс. Нужно рассказывать о ксендзе, который принял мученическую смерть и не отрекся от веры. В наш костел позвонила пианистка Анете Велдре с предложением привезти экспозицию. В середине августа выставка отправится в Аглону; может быть, побывает и в Даугавпилсе», — рассказала Rus.Lsm.lv органистка костела св. Иоанна Крестителя Марта Бицане.
Последние месяцы своей недолгой жизни Литауниекс служил именно в вишкинском костеле, похоронен в саду церкви. Он уроженец Резекненского края, в 1933 году окончил Рижскую духовную семинарию. Работал в различных латгальских приходах, с февраля 1941 года — в Вишках.
С советской властью отношения не сложились сразу. Современники Литауниекса вспоминают: молодой ксендз горячо говорил в проповедях, что никогда не откажется от веры и своих убеждений, призывал к этому и других. Он был популярным человеком, пользовался уважением среди местных жителей, его любили дети, у которых он вел уроки католицизма в нескольких школах Латгалии. Коммунисты быстро сфабриковали «дело», обвинив ксендза в поджоге, затем добавили печально известную 58-ю статью — «контрреволюционная агитация и пропаганда».
В марте 1941-го Литауниекса арестовали и отправили в даугавпилсскую тюрьму, 24 июня священник был расстрелян. «Началась война, коммунисты отступали и делали «зачистку» тюрем. А потом пришли немцы, обнаружили могилу во дворе тюрьмы, там больше десяти человек было, в том числе и Литауниекс. Немцы это использовали для своей пропаганды. Такая вот жизнь», — говорит нынешний настоятель вишкинского костела Андрей Аглониетис.
Свидетели тех событий вспоминают, что Литауниекса перед смертью пытали: на голове трупа был венок из колючей проволоки, на груди и спине вырезаны кресты. Прихожане похоронили ксендза в церковном саду.
В 1991 году Владислав Литауниекс был посмертно реабилитирован.
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