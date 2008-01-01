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Сегодня вряд ли кто-нибудь сможет быть вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигнете желаемого.

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Новости Латвия | 9 августа 2020 | 21:45

Прохладно, но без дождей — прогноз погоды на неделю

meteolapa.lv

На следующей неделе жара в Латвии отступит, но сохранится сухая и солнечная погода, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast Systems.

До понедельника будет жарко, +25..+30 градусов, а во вторник в страну придет более холодный воздух с севера. В середине недели минимальная ночная температура опустится до +5 градусов, днем будет до +19..+24, а к выходным может снова наступить жара до +28 градусов.

С 15 августа увеличится вероятность дождя.

LSM

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