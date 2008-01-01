В Даугавпилсе выставкой «птичек» открылся Дом традиций

Новости Культура | 9 августа 2020 | 21:40

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В камерной атмосфере, без долгих речей и разрезания ленточки в Даугавпилсе 6 августа начал работу новый объект Центра латышской культуры (ЦЛК) – Дом традиций. Открытие сопровождалось необычной музыкой в исполнении Александра Майера.

«Мы собирались открываться еще весной, но не получилось, вмешался коронавирус. Дом традиций задуман как камерное пространство, разделенное на две части. В одной будут проходить различные мастер-классы, беседы и занятия, направленные на сохранение и популяризацию традиционной культуры. Календарные праздники, обряды, ремесла, фольклорное пение и музыка, кулинария – всё постараемся охватить. Будем искать носителей аутентичных традиций, по возможности без вкрапления современной моды и коммерции. Начнем с Даугавпилса и Латгалии, а дальше посмотрим. Можно приглашать специалистов из Видземе и Курземе, ведь в латышских традициях много общего, но есть и региональные особенности, надо всё знать. А вторая часть Дома традиций будет принимать небольшие выставки, первая – экспозиция глиняных музыкальных инструментов Svilpaunieki Plus Инги и Александра Майеров из Краславского края.

«Мы хотим охватить максимально широкую аудиторию – от воспитанников детских садов до сениоров, будем по записи организовывать групповые занятия. Узнавать что-то новое и развиваться можно в любом возрасте. Хочу подчеркнуть – у нас всё будет бесплатно», - пояснила Rus.Lsm.lv сотрудница ЦЛК, руководитель фольклорного коллектива Svātra Сармите Тейване.

А. Майер рассказал, что родился в Краславе, учился в музыкальной школе в Вилянах, высшее немузыкальное образование получил в Риге. Недолго работал уличным музыкантом и встретил девушку Ингу, тоже родом из Краславы. Они решили вернуться на родину, чтобы жить долго и счастливо и создавать необычные музыкальные инструменты.

«Пятнадцать лет назад я познакомился с мастером Марисом Янсоном, мои первые свистульки были из пластилина, глина появилась позже. Инга уже имела опыт создания колокольчиков из глины, и она стала отвечать за визуальный образ свистулек, я же – за музыкальные дырочки в них. Первые блины получились комом, но потом всё как-то наладилось и зазвучало. Я всегда думаю, что у пастухов ведь не было специального музыкального образования, они делали свои дудки в свободное время, когда стадо занималось поеданием травы», - рассказал Александр и пошел дальше извлекать удивительные звуки из своих птичек и прочих зверюшек.

Выставка Svilpaunieki Plus открыта до 30 сентября.

Дом традиций будет работать со вторника по воскресенье (понедельник – выходной) с 10:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Подробная информация о всех его мероприятиях и телефоны для записи доступны на сайте vienibasnams.lv.

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