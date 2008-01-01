9 августа

Именины:
Генавева, Мадара / Анфиса, Герман, Наум, Николай

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиций.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
24 .. 26 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
1 .. 3 м/с
понедельник
Ночь
16 .. 18 C
Утро
20 .. 22 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В Даугавпилсе может состоятся конкурс итальянской песни

3. В Латгале столкнулись микроавтобусы: пятеро пострадавших госпитализированы

4. Дело о подделке документов чиновниками Прейльской краевой думы передано в прокуратуру — KNAB

5. Синоптики обещают солнечный и теплый август

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Июль был на градус холоднее нормы

8. В библиотеке доступна персональная выставка Жанны Вердини «Трансформация будущего»

9. Возле границы в автоаварии погиб человек

10. «Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 9 августа 2020 | 21:34

Просят отозваться пассажиров автобуса Рига-Даугавпилс - иск заразиться Covid-19

Пресс-фото

Пассажир, у которого был подтвержден Covid-19, 31 июля в 18:05 перемещался автобусом по маршруту Рига-Даугавпилс, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Всем пассажирам, кто ехал этим рейсом, нужно связаться с эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний по номеру 67271738.

В случае появления симптомов заболевания необходимо связаться по телефону с семейным врачом и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что возможность сдать оплаченный государством анализ на наличие коронавирусной инфекции есть у любого лица, даже в том случае, если нет симптомов заболевания. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8303 в рабочие дни с 8 утра до 20 часов вечера, по субботам с 9:00 до 15:00, а по воскресеньям – с 9:00 до 12:00.

LSM

Добавить комментарий

 