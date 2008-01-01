Просят отозваться пассажиров автобуса Рига-Даугавпилс - иск заразиться Covid-19

Новости Общество | 9 августа 2020 | 21:34

Пресс-фото Пресс-фото

Пассажир, у которого был подтвержден Covid-19, 31 июля в 18:05 перемещался автобусом по маршруту Рига-Даугавпилс, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Всем пассажирам, кто ехал этим рейсом, нужно связаться с эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний по номеру 67271738.

В случае появления симптомов заболевания необходимо связаться по телефону с семейным врачом и пройти тест на наличие коронавирусной инфекции.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что возможность сдать оплаченный государством анализ на наличие коронавирусной инфекции есть у любого лица, даже в том случае, если нет симптомов заболевания. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8303 в рабочие дни с 8 утра до 20 часов вечера, по субботам с 9:00 до 15:00, а по воскресеньям – с 9:00 до 12:00.

LSM