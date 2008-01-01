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Новости Культура | 4 августа 2020 | 21:16

В Даугавпилсе может состоятся конкурс итальянской песни

3 августа в Даугавпилсской думе произошла встреча председателя думы Игоря Прелатова с итальянским продюсером и организатором музыкальных мероприятий Марио Скава (Mario Scava), который выступил с предложением организовать в городе конкурс молодых талантов «Io Talent Europe».

Данный проект запланирован к проведению в нескольких городах Латвии при финансовой поддержке посольства Италии в Латвии. Если актуальный план организации конкурса будет воплощен в жизнь, то данное мероприятие состоится в Даугавпилсе, Лиепае и Риге.

Продюсер Марио Скава уже много лет занимается поиском молодых талантов в сфере сценического пения в самых разных странах Европы. В Латвии он намерен провести несколько туров, финальный победитель которых отправиться на фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо. Важным условием этого конкурса является то, что среди песен на латышском/русском языке исполнитель также должен подготовить выступление с итальянской песней.

Со стороны Даугавпилсского самоуправления не требуется никакая финансовая поддержка – лишь предоставление места для конкурса и помощь в маркетинге, распространении информации. Если эта инициатива не будет остановлена пандемией Covid-19, то конкурс в Даугавпилсе может состоятся в ноябре/декабре этого года. В ближайшее время председатель думы Игорь Прелатов намерен посетить посольство Италии в Латвии чтобы договориться об этом мероприятии.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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