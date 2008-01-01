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Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.

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Новости Латвия | 4 августа 2020 | 11:42

Синоптики обещают солнечный и теплый август

D-fakti.lv

В большей части Европы, в том числе в Латвии, август будет солнечнее, суше и теплее нормы, прогнозирует Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии.

По прогнозам, в августе ожидается устойчивый антициклон, который принесет солнечную, теплую и иногда даже жаркую погоду. Сильная жара ожидается в первой половине августа на юго-западе и в центральной части Европы.

В Латвии начиная с 5 августа будет преимущественно солнечно, хотя временами возможны кратковременные дожди и грозы. В конце этой недели температура поднимется до +23..+28 градусов, на следующей неделе средняя температура воздуха будет выше нормы.

Delfi

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