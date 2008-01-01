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Новости Латвия | 4 августа 2020 | 11:19

Июль был на градус холоднее нормы

D-fakti.lv

В прошлом месяце средняя температура в Латвии составила +16,4 градуса, что на один градус ниже нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В прошлом году июль был еще на 0,2 градуса прохладнее. Как в прошлом, так и в этом году июль оказался существенно прохладнее июня.

В то же время 2020 год в целом до сих пор остается самым теплым в истории метеонаблюдений. Январь в этом году был самым теплым за историю метеорологических наблюдений в Латвии, а февраль и июнь стали вторыми самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Самое минимальное отклонение температуры воздуха от нормы в июле было в Курземе у моря - в Вентспилсе июль был всего на 0,2 градуса холоднее среднего показателя 1981-2010 годов. Наиболее существенная температурная аномалия была зарегистрирована в Риге - в центре города средняя температура воздуха в июле этого года была на 2,2 градуса меньше нормы.

Выше всего столбик термометра поднялся 20 июля в Вентспилсе - до +29,6 градуса. Самая низкая температура в прошлом месяце была зафиксирована 26 июля в Мадоне и Зосены - +5,2 градуса.

Среднее количество осадков в июле составило 77,5 мм или на 2% выше нормы. Наибольшее количество осадков выпало в Приекули - 133 мм, наименьшее в Мерсрагсе - 45 мм. Рига стала вторым самым сухим местом в стране - количество осадков в столице в июле было на 45% меньше нормы.

LSM

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