Дело о подделке документов чиновниками Прейльской краевой думы передано в прокуратуру — KNAB

Новости Политика | 4 августа 2020 | 11:17

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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) передало окружной прокуратуре Латгальского суда дело против пяти должностных лиц Прейльской краевой думы о подделке документов в группе по предварительному сговору. Также одному из чиновников инкриминируют приобретение и хранение боеприпасов без соответствующего разрешения, и предоставление ложной информации в декларации должностного лица, сообщает БПБК.

Данное уголовное дело БПБК завело 4 октября 2019 года по второй части 327-й статьи Уголовного закона, предусматривающей ответственность за подделку документов в группе по предварительному сговору. В рамках расследования сотрудники БПБК в ноябре прошлого года провели неотложные уголовно-процессуальные действия, в том числе и санкционированные обыски.

Полученные в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что 6 и 7 августа 2019 года, трое должностных лиц Прейльской краевой думы, при поддержке еще двух, подделали акт о приеме в эксплуатацию здания краевой думы. Документ предоставили сотрудникам Бюро по надзору за строительством, которые проводили внеплановую проверку.

Также БПБК констатировало, что один из задействованных чиновников, заполняя декларацию должностного лица, предоставил ложную информацию и приобрел и хранил боеприпасы, не имея на это разрешения. За такое нарушение предусмотрено наказание по 2-й части 219 ст. и 2-й части 233 ст. УЗ.

К должностным лицам Прейльской краевой думы может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, краткосрочного заключения, принудительных работ или денежного штрафа. БПБК напоминает о презумпции невиновности: лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, среди подозреваемых — председатель Прейльской краевой думы Марута Пливда. Остальные участники — чиновники строительного управления и Технической части.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что обыск в краевой думе прошел 5 ноября 2019 года. Позже Пливда заявила, что отрицает все подозрения в подделке акта о сдаче в эксплуатацию восстановленного здания муниципалитета. Она подчеркнула, что происходящее, с ее точки зрения, это политическое сведение счетов со стороны оппозиции.

LSM