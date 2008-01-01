Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 4 августа 2020 | 10:55

На 3 августа 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- ассистент проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- бригадир в строительстве;

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- горничные отеля;

- дамские парикмахеры;

- дежурный;

- дворник;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщик;

- жестянщики;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники;

- инженер-проектировщик;

- инженер электронного оборудования;

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- кладовщик;

- коммерческие директоры;

- контролер швейного производства;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер по маникюру;

- мастер швейного производства;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механик электромеханического оборудования;

- механик оборудования по деревообработке;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- мотажник жалюзей;

- мостовщик;

- нормировщик;

- оператор ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- оператор литейного оборудования;

- операторы прядильного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повар;

- помощник повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- продавец;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- педагог- карьерный консультант;

- продавец в магазин розничной торговли;

- психолог;

- работник по уходу;

- работник охраны;

- работник склада;

- работник по хозяйству;

- разнорабочие;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководитель проекта;

- руководитель школьного кружка;

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководитель социальной службы;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- секретарь;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- слесари подвижного состава;

- специалист по моделированию одежды;

- социальный работник;

- специалист систем управления качества;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалист по рекламе;

- специалист по продажам;

- старший продавец;

- стоматологи;

- столяр;

- строители;

- строительный рабочий;

- технический директор;

- технолог продуктов питания;

- торговый представитель;

- токарь;

- уборщик;

- укладчик кабеля;

- управляющий хозяйством;

- учителя английского языка;

- учитель домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учителя профессионального образования;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель математики;

- учитель истории;

- учитель природоведения;

- учитель социологии;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- финансовый аналитик;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт;

- член правления;

- чистильщик промышленного оборудования.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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