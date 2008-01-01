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Новости Культура | 4 августа 2020 | 10:53
В библиотеке доступна персональная выставка Жанны Вердини «Трансформация будущего»
С 4 августа в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) доступна художественная выставка Жанны Вердини «Трансформация будущего».
Молодая художница Жанна Вердиня пишет в манере абстрактного экспрессионизма, в основном в смешанной технике. В творчестве не привыкла к «системе» и не желает слышать о границах. В ее понимании творчество — это свобода, и у каждого она своя. На выставке «Трансформация будущего» Жанна осмысляет понятие перемен.
«В отношениях человека с миром происходит постоянное трансформация. Меняется все, что вокруг нас, чтобы никогда больше не быть таким, как прежде. Важна также и трансформация человеческой личности. Она должна постоянно развиваться и преображаться, чтобы лучше приспосабливаться к новым, все более сложным условиям и задачам, которые ставит перед нами жизнь.
Перемены — это лучшее, что может с нами случиться! Если мы открыты переменам, готовы пересмотреть отношение к себе и окружающим, меняется наше видение мира, происходит признание ошибок, и мы можем стать новой, лучшей версией самих себя.
С помощью этой выставки я хочу обратить внимание на понятие перемен и на связанные с ними вызовы, а также призвать заглянуть в себя и оценить степень своей открытости новому, иному, непривычному».
Жанна Вердиня живет и работает в Даугавпилсе. Первые шаги к искусству сделала в Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства «Saules skola». Затем последовала учеба в Даугавпилсском университете, где после бакалавриата получена и степень магистра искусства. Вскоре после окончания учебы Жанна вернулась в университет уже в качестве преподавателя. В настоящее время преподает живопись магистрантам в программе «Искусство», а также изобразительное искусство, композицию и теорию искусства студентам других программ. В выставках участвует с 2017 года. Имеет опыт участия в восьми групповых выставках в Латвии и Литве, в том числе в конкурсных выставках для художников Латгальского региона, которые проводит Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко. В 2019 году организовала первую персональную выставку.
Выставка Жанны Вердини «Трансформация будущего» доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 4 по 29 августа.
ЛЦБ
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