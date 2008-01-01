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Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

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Новости Общество | 3 августа 2020 | 11:15

Во второй половине недели будет тепло и сухо

D-fakti.lv

В понедельник и вторник погода в Латвии будет прохладной, ожидается дождь. Однако со среды станет более солнечно и тепло, свидетельствуют прогнозы.

Самым облачным и прохладным днем на этой неделе будет вторник: ожидается пасмурная погода, во многих регионах пройдут дожди, они будут долгими в центральных и восточных районах. Температура воздуха достигнет +16... +20 градусов, на востоке у границы — на несколько градусов теплее.

Со среды станет более солнечно. Ожидается в основном сухая погода, однако в некоторые районы тучи могут принести кратковременные ливни. В большинстве регионов со среды до воскресенья дождей не будет.

На этой неделе ожидается слабый ветер. Во второй половине недели воздух прогреется до +20... +25 градусов, местами до +27 градусов. Ночами ожидается +10... +17 градусов.

LSM

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