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Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.

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Новости Происшествия | 2 августа 2020 | 21:11

Возле границы в автоаварии погиб человек

Пресс-фото

В субботу, 1 августа, в 3.25 в Зилупском крае, волость Залесье примерно в 100 метрах от пограничного пункта "Терехово" автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, сообщает Делфи.

В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель с легкими травмами был доставлен в больницу.

Делфи

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