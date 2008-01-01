Возле границы в автоаварии погиб человек

Новости Происшествия | 2 августа 2020 | 21:11

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 1 августа, в 3.25 в Зилупском крае, волость Залесье примерно в 100 метрах от пограничного пункта "Терехово" автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, сообщает Делфи.

В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель с легкими травмами был доставлен в больницу.

Делфи