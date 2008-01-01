2 августа
Именины:
Нормундс, Стефанс / Авраамий, Афанасий, Илья
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться и о себе, просто никто не будет нуждаться в вашей помощи. А если и будут, то помочь вы все равно не сможете.
Источник: ignio.com
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- .. 2 м/с
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1848 ()
|GBP
|0.9005 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|87.69 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
2. В Даугавпилсе стартовали «Музыкальные субботы в парке Дубровина»
3. Госполиция накрыла группировку подозреваемых в торговле оружием
4. 9 августа 2020 года состоятся выборы Президента Республики Беларусь
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. В одной из рек Краславского края cпасатели обнаружили утопленника
8. В годовщину освобождения от гитлеровцев в Даугавпилсе возложили цветы
9. При въезде в Латвию из России и Белоруссии на личном автомобиле нужно будет заполнять анкету
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 2 августа 2020 | 21:11
Возле границы в автоаварии погиб человек
В субботу, 1 августа, в 3.25 в Зилупском крае, волость Залесье примерно в 100 метрах от пограничного пункта "Терехово" автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом, сообщает Делфи.
В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель с легкими травмами был доставлен в больницу.
Добавить комментарий