2 августа

Именины:
Нормундс, Стефанс / Авраамий, Афанасий, Илья

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
18 .. 20 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
.. 2 м/с
понедельник
Ночь
12 .. 14 C
Утро
17 .. 19 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...

2. В Даугавпилсе стартовали «Музыкальные субботы в парке Дубровина»

3. Две недели погода будет нестабильной

4. 9 августа 2020 года состоятся выборы Президента Республики Беларусь

5. Госполиция накрыла группировку подозреваемых в торговле оружием

6. Ушли в мир иной...

7. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

8. В годовщину освобождения от гитлеровцев в Даугавпилсе возложили цветы

9. В одной из рек Краславского края cпасатели обнаружили утопленника

10. При въезде в Латвию из России и Белоруссии на личном автомобиле нужно будет заполнять анкету

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 2 августа 2020 | 21:03

В первой половине следующей недели - дождь, а во второй - солнце и жара

Пресс-фото

В первой половине следующей недели в Латвии ожидается дождь, а в конце - преимущественно солнечная и жаркая погода, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

С понедельника до утра среды во многих районах ожидаются дожди, местами - сильные. Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, а в юго-восточных районах в начале недели температура составит до +26 градусов.

Начиная со среды ожидается преимущественно солнечная погода, возможен локальный дождь. Ночью и в утренние часы местами образуется туман.

Под воздействием антициклона до середины месяца ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью преимущественно будет держаться выше +10 градусов, а во второй половине дня будет достигать +24..+29 градусов.

Делфи

Добавить комментарий

 