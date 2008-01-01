2 августа
Именины:
Нормундс, Стефанс / Авраамий, Афанасий, Илья
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.
Источник: ignio.com
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- .. 2 м/с
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 2 августа 2020 | 21:03
В первой половине следующей недели - дождь, а во второй - солнце и жара
В первой половине следующей недели в Латвии ожидается дождь, а в конце - преимущественно солнечная и жаркая погода, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.
С понедельника до утра среды во многих районах ожидаются дожди, местами - сильные. Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, а в юго-восточных районах в начале недели температура составит до +26 градусов.
Начиная со среды ожидается преимущественно солнечная погода, возможен локальный дождь. Ночью и в утренние часы местами образуется туман.
Под воздействием антициклона до середины месяца ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью преимущественно будет держаться выше +10 градусов, а во второй половине дня будет достигать +24..+29 градусов.
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