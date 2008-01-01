31 июля

Международный день системного администратора

Именины:
Ангелика, Рута, Сигита / Афанасий, Емельян

Гороскоп на день

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22 июня
- 22 июля

Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 31 июля 2020 | 12:00

Погода на выходных: солнечно и без существенных осадков

D-fakti.lv

Первые дни августа будут солнечными с переменной облачностью, без существенных осадков.

В субботу больше всего солнечных лучей придется на Курземе, где будет дуть умеренный северный ветер, а столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов по шкале Цельсия, сообщает LETA.

В воскресенье в этом регионе прогнозируется слабый ветер, станет на градус теплее. А вот в ночь на понедельник похолодает до +7 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System в понедельник, 3 вгуста, во многих районах страны ожидаются осадки, а во вторник – ливни. Во второй половине недели, возможно, потеплее до +28 градусов. Тем временем по данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в конце следующей недели ожидаются грозы.

LSM 

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