31 июля
Международный день системного администратора
Именины:
Ангелика, Рута, Сигита / Афанасий, Емельян
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодняшний день будет очень спокойным и, даже, где-то в чем-то приятным. Может возникнуть лишь одна проблема - если вы с кем-нибудь познакомитесь сегодня, вам придется быть осмотрительным в общении с этим человеком. Он может принести неприятности.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 31 июля 2020 | 12:00
Погода на выходных: солнечно и без существенных осадков
Первые дни августа будут солнечными с переменной облачностью, без существенных осадков.
В субботу больше всего солнечных лучей придется на Курземе, где будет дуть умеренный северный ветер, а столбик термометра поднимется до +18…+23 градусов по шкале Цельсия, сообщает LETA.
В воскресенье в этом регионе прогнозируется слабый ветер, станет на градус теплее. А вот в ночь на понедельник похолодает до +7 градусов.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System в понедельник, 3 вгуста, во многих районах страны ожидаются осадки, а во вторник – ливни. Во второй половине недели, возможно, потеплее до +28 градусов. Тем временем по данным Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в конце следующей недели ожидаются грозы.
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