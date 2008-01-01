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Новости Происшествия | 30 июля 2020 | 21:17
Полиция ликвидировала плантацию марихуаны: у подозреваемых изъяли винтовку
Сотрудники криминальной полиции Лудзенского участка Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) при содействии своих коллег из криминальной полиции Рижского региона на основании оперативной информации провели обыск и обнаружили незаконную плантацию марихуаны.
В ходе проверки на территории частного хозяйства в Лудзенском крае нашли теплицу, в которой выращивалась марихуана. Всего полиция изъяла 65 саженцев и около 30 граммов готовой продукции. В рамках расследования задержаны мужчины 1988 и 1992 г.р.
Также стражи порядка нашли в доме незарегистрированную винтовку с оптическим прицелом и 82 патрона. Следствие по делу продолжается.
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