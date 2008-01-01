29 июля
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Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако, умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
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Новости Латвия | 29 июля 2020 | 23:51
Погода улучшится лишь к выходным — синоптики
В четверг в Латвии усилится влияние циклона, и погода станет более ветреной, дождливой и прохладной, еще больше осадков будет в ночь на пятницу и в пятницу в первой половине дня, однако после этого погодные условия улучшатся, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В четверг скорость порывов западного, юго-западного ветра достигнет 14-19 м/с, самый сильный ветер ожидается на побережье и под грозовыми облаками, которые местами принесут кратковременные сильные осадки. Ожидается, что ливни больше всего затронут Видземе. Максимальная температура воздуха в четверг составит только +16..+20 градусов.
В ночь на пятницу и в первой половине дня Латвию будет пересекать обширная зона осадков, местами ожидаются грозовые ливни. Во второй половине дня и вечером выглянет солнце и воздух прогреется до +18..+23 градусов. На побережье будет дуть порывистый северный, северо-западный ветер.
В субботу и воскресенье, вероятно, будет сравнительно сухая и солнечная погода, со слабым ветром. Максимальная температура воздуха составит +22..+25 градусов во второй половине дня.
На следующей неделе прогнозируется теплая погода, временами с дождем.
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