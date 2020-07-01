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Новости Общество | 29 июля 2020 | 23:49
Ушли в мир иной...
С 22 по 28 июля 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 16 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Burilova Vera (06.11.1938 - 21.07.2020)
Fedotova Regīna (30.04.1959 - 26.07.2020)
Feoktistovs Pāvels (30.01.1946 - 21.07.2020)
Gabiene Ilona (27.01.1976 - 23.07.2020)
Golasko Ivans (08.10.1947 - 27.07.2020)
Hramcovs Mihails (26.10.1963 - 28.07.2020)
Janpaulis Ernests (11.10.1975 - 21.07.2020)
Jegorovs Jurijs (27.05.1943 - 21.07.2020)
Jozāne Monika (09.12.1929 - 25.07.2020)
Maksimova Ludmila (10.07.1949 - 28.07.2020)
Perunova Valentīna (14.08.1951 - 22.07.2020)
Pupins Valentīns (06.06.1962 - 23.07.2020)
Semjonovs Jakovs (14.10.1953 - 24.07.2020)
Soroko Aleksandrs (29.01.1976 - 26.07.2020)
Terehova Anastasija (13.10.1929 - 24.07.2020)
Zaharčenko Pjotrs (23.06.1950 - 26.07.2020).
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