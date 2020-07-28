Самоуправление расширяет поддержку семьям и сениорам

Новости Общество | 29 июля 2020 | 21:52

28.07.2020. вступили в силу поправки к обязаывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам ", которые были приняты 16 июля 2020 года.

Каждый новорожденный малыш очень важен для Даугавпилса, поэтому принято решение о расширении критериев для получения поддержки в случае рождения ребенка. Теперь поддержку может получить один из родителей ребенка, если в течение последних 9 месяцев до рождения ребенка была приобретена недвижимость на административной территории города Даугавпилса, и на момент регистрации рождения ребенка родитель задекларировал в ней свое место жительства.

Поддерживая семейные ценности, расширена поддержка многодетным семьям на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (трамвае и автобусе). Теперь проездной погагается двум членам многодетной семьи.

Поддерживая сениоров на юбилеи, правила дополнены пунктом о том, что каждый год, начиная с 101-го дня рождения, сениоры теперь имеют право получить поддержку в размере 200 евро.

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