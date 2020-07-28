29 июля
Именины:
Эдмундс, Эджус, Видмантс / Алевтина, Валентина
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
Источник: ignio.com
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1717 ()
|GBP
|0.9097 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|84.8413 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
3. SPKC просит отозваться пассажиров поезда Даугавпилс-Рига-Даугавпилс 16 июля
4. Задержана группа наркоконтрабандистов, которую координировали из тюрьмы
5. Синоптики: в конце месяца станет теплее
6. В Силене состоялась встреча министров иностранных дел Латвии и Беларуси
7. В рейтинг лучших школ Латвии вошли 4 даугавпилсские
8. Под Даугавпилсом застрелили мужчину
9. В парке Дубровина в субботние вечера будет звучать музыка
10. В Даугавпилсе пройдет 2-й международный симпозиум живописи, посвященный художнице Силве Линарте
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 июля 2020 | 21:52
Самоуправление расширяет поддержку семьям и сениорам
28.07.2020. вступили в силу поправки к обязаывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 46 " Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам ", которые были приняты 16 июля 2020 года.
Каждый новорожденный малыш очень важен для Даугавпилса, поэтому принято решение о расширении критериев для получения поддержки в случае рождения ребенка. Теперь поддержку может получить один из родителей ребенка, если в течение последних 9 месяцев до рождения ребенка была приобретена недвижимость на административной территории города Даугавпилса, и на момент регистрации рождения ребенка родитель задекларировал в ней свое место жительства.
Поддерживая семейные ценности, расширена поддержка многодетным семьям на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (трамвае и автобусе). Теперь проездной погагается двум членам многодетной семьи.
Поддерживая сениоров на юбилеи, правила дополнены пунктом о том, что каждый год, начиная с 101-го дня рождения, сениоры теперь имеют право получить поддержку в размере 200 евро.
Добавить комментарий