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Новости Общество | 29 июля 2020 | 21:46
Новая услуга от ПЖКХ – покрытие крыши полиуретаном
Жилой фонд Даугавпилса непрерывно устаревает и требует тщательного внимания и ухода. Большинство зданий и их крыш находятся в плохом состоянии, на что Предприятие жилищно-коммунального хозяйства постоянно получает много жалоб и запросов на ремонты. Но теперь справляться с проблемой текущих крыш будет легче – найдено новое технологическое решение – нанесение полиуретана (полимочевины).
В настоящий момент в Даугавпилсе данный материал готовятся наносить на крышу дома по улице Лиела Дарзу, 3. Работы здесь проводит частная фирма, к которой жильцы обратились с просьбой о помощи. Верхнюю часть дома тщательно вычищают и готовят к нанесению грунта, за которым последует многослойное покрытие полиуретана. Данная технология уже давно применяется во многих городах Латвии, поэтому, используя опыт Риги, Екабпилса и Резекне, ПЖКХ готовится к применению такого подхода и в нашем городе.
Всего процесс нанесения полиуретана занимает не более одного-полутора месяцев, что во много раз быстрее нанесения стандартных битумных покрытий. Это также связанно и с более простой бюрократической процедурой, так как для такого ремонта крыши не требуется отдельный проект. Материал имеет продолжительную гарантию до 25 лет (гарантия на работу – до 5 лет), стоимость же самих работ в три раза меньше, чем привычное многим покрытие рубероидом.
Специалисты ПЖКХ уже прошли сертификацию и с августа смогут приступить к выполнению работ с применением новой технологии.
Предприятие жилищно-коммунального хозяйства напоминает, что помимо этой новой услуги по обновлению крыши, они по-прежнему предлагают работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения, электрики и отмостков.
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