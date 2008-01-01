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Новости Латвия | 28 июля 2020 | 17:56

При въезде в Латвию из России и Белоруссии на личном автомобиле нужно будет заполнять анкету

Пресс-фото

С 1 августа въезжающие в Латвию на личном автомобиле из стран, не входящих в ЕС (то есть из России и Белоруссии), должны будут заполнять документ, подтверждающий, что они будут соблюдать самоизоляцию, сообщает Министерство внутренних дел.

С 16 июля аналогичную анкету должны заполнять пассажиры, въезжающие в Латвию на транспорте международных компаний-перевозчиков.

В анкете указываются страны, где человек был в течение 14 дней, контактная информация и адрес, где приехавший в Латвию будет соблюдать самоизоляцию. В документе он должен подтвердить, что будет соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

Пограничная служба передаст данные Госполиции, если путешественник посещал страны с высоким уровнем заболеваемости, или Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), если в анкете указано, что человек находился только в той стране, которая находится в "белом списке" SPKC.

Delfi

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