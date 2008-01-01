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Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.
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Новости Политика | 28 июля 2020 | 17:54
Уволенный глава компании Rēzeknes satiksme планирует обращаться в суд
Руководителя муниципальной компании Rēzeknes satiksme Евгения Коршенкова после 9 лет работы уволили после проведения аудита. В заключении проверки отмечается не эффективное руководство компанией. Обвинения Евгений Коршенков считает сфабрикованными и планирует обращаться в суд, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.
Руководителя Rēzeknes satiksme Евгения Коршенкова уволили на прошлой неделе. На отчётном собрании компании руководителю выразили недоверие, рассказывает председатель городской думы Резекне Александр Барташевич.
«Решение приняли на основании аудита, который начали в декабре прошлого года, но из-за Сovid-19 затянулся. В решении и аудите указаны причины. В первую очередь это не хозяйственное отношение к имуществу предприятия. Этого не было констатировано», — сказал Барташевич.
К примеру, программа TeamWork, которая помогает отслеживать продуктивность рабочего времени, зарегистрировали на другое юридическое лицо. Об этом руководителю компании сообщалось, но ситуацию так и не исправили, продолжает Александр Барташевич.
«TeamWork зарегистрирована на другое лицо, что могло привести к убыткам на предприятии. Также невозможно было сделать выводы о том, что зарплаты водителей и диспетчеров начислялась по одним принципам и использовалась единая часовая ставка. Это приводило к многочисленным спорам и жалобам со стороны водителей», — рассказал мэр города, отметив, что сотрудничество с аудитом «было на очень низком уровне».
«У аудита сложилось такое впечатление, что невозможно понять принципы, по которым учитывались договорные отношения и договоры как таковые на предприятии. Также и с системой закупок на предприятии. Был сокращён круг поставщиков запасных частей. На основании этого аудита было принято решение разорвать договор с членом правления Евгением Коршенковым», — сказал Барташевич.
Уволенный член правления Rēzeknes satiksme Евгений Коршенков не согласен с обвинениями и считает их не обоснованными.
«Смущает тот факт, что мне даже не дали ознакомится с результатами заказанного аудита, если есть претензии, то задай вопросы руководителю и у меня была бы возможность ответить на эти претензии. В данном случае этого не произошло, поэтому полагаю, что весь документ – это фабрикация. Мы отлично работали 9 лет. Каждый год нас проверял и внутренний аудит и, внешний сертифицированный аудит. Никаких нарушений выявлено не было», — сказал Коршенков. Он отправил материалы в генеральную прокуратору.
«Я просто жду, что последуют какие-то определённые законные действия с той стороны. Параллельно обращался в KNAB. В суд буду обращаться однозначно. Я ни кому не позволю мазать своё имя грязью. Это мой профессионализм, если его хотят замарать, то я это однозначно буду оспаривать в суде», — указал Коршенков.
Барташевич и Коршенков представляют партию «Согласие». После увольнения Коршенков сообщил, что покидает и партию, в которой был 20 лет.
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