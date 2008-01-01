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Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

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Новости Происшествия | 27 июля 2020 | 22:03

В одной из рек Краславского края cпасатели обнаружили утопленника

D-fakti.lv

В одной из рек Краславского края спасатели обнаружили тело человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Погибший был передан Госполиции для выяснения причины смерти.

Кроме того, в воскресенье в Добельском крае спасатели помогли выбраться из ямы глубиной 1,5 м человеку, который не мог сделать этого самостоятельно. Постарадавший передан медикам.

За прошедшие сутки ГПСС получила 76 вызовов, 31 из них на тушение пожаров, 31 - на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.

Delfi

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