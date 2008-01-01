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Сегодня, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет, а времени и душевных сил, на это дело потраченных, будет жаль.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 27 июля 2020 | 21:56
В годовщину освобождения от гитлеровцев в Даугавпилсе возложили цветы
В ходе Второй мировой войны 76 лет назад, 27 июля 1944 года, части 2-го Прибалтийского фронта выбили нацистские войска из Даугавпилса и Резекне. Сегодня в парке Дубровина прошли митинг и возложение цветов.
В памятных мероприятиях с утра приняли участие генконсул РФ в Даугавпилсе Евгений Колесников, и. о. генконсула Республики Беларусь в Даугавпилсе Евгения Борткевич, глава общества борцов антигитлеровской коалиции Лариса Задохина, представители Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии, национально-культурных обществ и общественных организаций.
После обеда венки и цветы к Вечному огню возложили председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов и его заместители Янис Дукшинский и Ливия Янковская.
Даугавпилс был освобожден в ходе наступательной Режицко-Двинской операции Красной армии, проходившей в два этапа с 10 по 27 июля 1944 года. Отступая, нацисты взорвали множество зданий. Ущерб от разрушений был приблизительно оценен в 900 миллионов тогдашних советских рублей.
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