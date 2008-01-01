Госполиция накрыла группировку подозреваемых в торговле оружием

Новости Происшествия | 27 июля 2020 | 21:51

Госполиция Госполиция

В течение нескольких месяцев сотрудники Главного управления Криминальной полиции Госполиции обрабатывали информацию о возможном нелегальном обороте огнестрельного оружия и взрывоопасных предметов времен войны. Результатом расследования стало изъятие, сообщает Госполиция.

Ежегодно полиция проводит регулярные проверки и расследования возможного нелегального оборота оружия.

В этом году стражи порядка получили информацию о лицах, которые, возможно, занимались нелегальной торговлей оружием (составляющих, боеприпасов, взрывчатых веществ) в Риге, Лиепае и краях — Балдонском, Добельском, Яунелгавском и Даугавпилсском. Были заведены четыре уголовных дела.

В ходе следствия полиция установила личности возможных торговцев (мужчины 1957, 1962, 1963, 1970 и 1978 г.р) и места хранения оружия. В рамках уголовного дела были проведены обыски в квартирах и частных домах, изъяты три пистолета, два револьвера, 15 карабинов, 32 детали огнестрельного оружия, одна ручная граната, четыре килограмма взрывчатки, 2094 боеприпаса, взрывчатые заготовки.

Следствие продолжается.

Госполиция напоминает, что от уголовной ответственности освобождаются люди, которые добровольно сдадут стражам порядка изготовленное, приобретенное или хранящееся без соответствующего разрешения огнестрельное оружие, его составляющие, боеприпаса, мощное пневматическое оружие или взрывчатку. Это касается тех, кто не проходит по другим уголовным делам.

Полиция призывает жителей быть ответственными и сообщать, если им что-то известно о нелегальном обороте оружия, местах хранения и проч.

LSM