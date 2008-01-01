Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 27 июля 2020 | 21:45

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На 27 июля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- бригадир в строительстве;

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- горничные отеля;

- дамские парикмахеры;

- дворник;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий склада;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники;

- инженер-проектировщик;

- инженер электронного оборкдования;

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- коммерческие директоры;

- контролер швейного производства;

- консультанты по продажам;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механик электромеханического оборудования;

- механик оборудования по деревообработке;

- менеджер по деревообработке;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- мотажник жалюзей;

- мостовщик;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- оператор по выпечке хлеба;

- операторы прядильного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощники повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- педагог- карьерный консультант;

- прокладчик кабеля;

- продавец в магазин розничной торговли;

- психолог;

- работник по уходу;

- работник по уходу за животными в зоопарке;

- работник склада;

- работник по хозяйству;

- репортер;

- разнорабочие;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководитель школьного кружка;

- ремонтный рабочий;

- референт;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководитель службы безопасности;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь-ремонтник;

- слесари подвижного состава;

- специалист по моделированию одежды;

- социальные работники;

- специалист систем управления качества;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по маникюру;

- специалист по продажам;

- старший продавец;

- стоматологи;

- столяр;

- строители;

- строительный рабочий;

- телефонист;

- технологи продуктов питания;

- торговый представитель;

- токарь;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- учителя английского языка;

- учитель домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель математики;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- финансовый аналитик;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- чистильщик промышленного оборудования.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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