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Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам.

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Новости Политика | 27 июля 2020 | 13:29

9 августа 2020 года состоятся выборы Президента Республики Беларусь

D-fakti.lv

Граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие, либо временно находящиеся на территории Латвии, имеют право и возможность принять участие в выборах Президента Республики Беларусь на избирательном участке № 95 в Генеральном консульстве Республики Беларусь в Даугавпилсе по адресу: г.Даугавпилс, ул.18 Новембра, 44 (18.Novembra iela 44, Daugavpils).

9 августа 2020 года избирательный участок будет работать
с 8.00 до 20.00 часов.

Досрочное голосование возможно с 4 по 8 августа 2020 года включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 часов.
Для голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина Республики Беларусь.

Дополнительную информацию о работе участка для голосования и порядке голосования можно получить по телефонам: +37165426105, +37165420900 или на сайте: http://latvia.mfa.gov.by/ru/embassy/elections/.
 

Пресс-релиз Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе

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