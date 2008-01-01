В Даугавпилсе стартовали «Музыкальные субботы в парке Дубровина»

Новости Культура | 26 июля 2020 | 21:11

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В парке, носящем имя, пожалуй, самого известного даугавпилсского градоначальника — Павла Федоровича Дубровина (1839 – 1890), 25 июля прошел первый концерт цикла «Музыкальные субботы». Впереди — еще пять.

«Старожилы помнят, как в 50-х годах прошлого века в этом парке звучала музыка. Традиция концертов в Дубровинке прервалась в 70-х, теперь мы хотим ее возродить. В нынешнем году Праздник города не проводился в полном объеме, часть сэкономленных средств мы направили на цикл «Музыкальные субботы». Надеемся, он понравится горожанам и станет еще одной постоянной приметой нашего культурного лета, как и фестиваль «Музыкальный август», который начнется 6 августа в сквере Андрея Пумпура», — рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская.

В первом концерте приняли участие профессиональный духовой оркестр Центра латышской культуры «Даугава» (художественный руководитель и дирижер Арнольд Гринберт), солист из Вильнюса Домантас Ролис и местные солисты Бригита Маделане, Станислав Яковенко, Марина Баженова, Наталия Ходасевич. Прозвучали мировые хиты, латышские шлягеры и народные песни преимущественно в аранжировках Гринберта.

В следующую субботу, 1 августа, в 19:00 начнется концерт участника «Евровидения» и «Голоса», гитариста-виртуоза, мастера фламенко Егора Ковайкова и группы Duende, а в 20:45 на сцену выйдет блюзовая группа Latvian Blues Band, отмечающая в этом году двадцатилетие.

До конца августа в парке Дубровина выступят Маркус Рива и участники проекта X Faktors Latvija, молодые исполнители Múr и Chris Noah, оркестр Daugavpils Sinfonietta, Жанна Благовещенская и другие музыканты.

С подробной программой можно ознакомиться здесь. Цикл «Музыкальные субботы в парке Дубровина» организовали Даугавпилсская городская дума и Управление культуры в сотрудничестве с Центром латышской культуры.

Вход на все концерты свободный.

LSM