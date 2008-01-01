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Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.
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Новости Культура | 26 июля 2020 | 21:11
В Даугавпилсе стартовали «Музыкальные субботы в парке Дубровина»
В парке, носящем имя, пожалуй, самого известного даугавпилсского градоначальника — Павла Федоровича Дубровина (1839 – 1890), 25 июля прошел первый концерт цикла «Музыкальные субботы». Впереди — еще пять.
«Старожилы помнят, как в 50-х годах прошлого века в этом парке звучала музыка. Традиция концертов в Дубровинке прервалась в 70-х, теперь мы хотим ее возродить. В нынешнем году Праздник города не проводился в полном объеме, часть сэкономленных средств мы направили на цикл «Музыкальные субботы». Надеемся, он понравится горожанам и станет еще одной постоянной приметой нашего культурного лета, как и фестиваль «Музыкальный август», который начнется 6 августа в сквере Андрея Пумпура», — рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская.
В первом концерте приняли участие профессиональный духовой оркестр Центра латышской культуры «Даугава» (художественный руководитель и дирижер Арнольд Гринберт), солист из Вильнюса Домантас Ролис и местные солисты Бригита Маделане, Станислав Яковенко, Марина Баженова, Наталия Ходасевич. Прозвучали мировые хиты, латышские шлягеры и народные песни преимущественно в аранжировках Гринберта.
В следующую субботу, 1 августа, в 19:00 начнется концерт участника «Евровидения» и «Голоса», гитариста-виртуоза, мастера фламенко Егора Ковайкова и группы Duende, а в 20:45 на сцену выйдет блюзовая группа Latvian Blues Band, отмечающая в этом году двадцатилетие.
До конца августа в парке Дубровина выступят Маркус Рива и участники проекта X Faktors Latvija, молодые исполнители Múr и Chris Noah, оркестр Daugavpils Sinfonietta, Жанна Благовещенская и другие музыканты.
С подробной программой можно ознакомиться здесь. Цикл «Музыкальные субботы в парке Дубровина» организовали Даугавпилсская городская дума и Управление культуры в сотрудничестве с Центром латышской культуры.
Вход на все концерты свободный.
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