26 июля
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Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 июля 2020 | 21:03
Две недели погода будет нестабильной
По прогнозам синоптиков, в предстоящие две недели погоду в Латвии будут определять циклоны, сообщает ЛЕТА.
Погода будет неустойчивой, с частыми дождями, временами возможны грозы и сильный ветер, но будут и солнечные, теплые дни, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха ночью будет в основном не ниже +10 градусов, в солнечные дни она повысится до +20..+28, а в пасмурные опустится ниже +20 \.
На предстоящей неделе самыми теплыми будут первые дни.
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