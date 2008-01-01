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Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.

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Источник: ignio.com

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Новости Латвия | 26 июля 2020 | 21:03

Две недели погода будет нестабильной

meteolapa.lv

По прогнозам синоптиков, в предстоящие две недели погоду в Латвии будут определять циклоны, сообщает ЛЕТА.

Погода будет неустойчивой, с частыми дождями, временами возможны грозы и сильный ветер, но будут и солнечные, теплые дни, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха ночью будет в основном не ниже +10 градусов, в солнечные дни она повысится до +20..+28, а в пасмурные опустится ниже +20 \.

На предстоящей неделе самыми теплыми будут первые дни.

LSM

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