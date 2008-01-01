Две недели погода будет нестабильной

Новости Латвия | 26 июля 2020 | 21:03

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По прогнозам синоптиков, в предстоящие две недели погоду в Латвии будут определять циклоны, сообщает ЛЕТА.

Погода будет неустойчивой, с частыми дождями, временами возможны грозы и сильный ветер, но будут и солнечные, теплые дни, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха ночью будет в основном не ниже +10 градусов, в солнечные дни она повысится до +20..+28, а в пасмурные опустится ниже +20 \.

На предстоящей неделе самыми теплыми будут первые дни.

LSM