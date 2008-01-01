В Даугавпилсе на Юдовке строят водопровод

Новости Общество | 24 июля 2020 | 21:18

LSM LSM

Микрорайон индивидуальных домов Юдовка в Даугавпилсе получит централизованную канализацию и водопровод. Весной 2021 года объекты сдадут в эксплуатацию. По условиям проекта муниципальная компания Daugavpils ūdens до конца 2023 года должна подключить к центральной канализации больше тысячи жителей района. Но компания лишь прокладывает магистральные линии — а подключаться к ним горожанам надо за свой счёт. Стоимость одного подключения — в среднем 1500 евро, и часть жителей Юдовки сомневается в целесообразности таких трат, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Согласно проекту, в районе проложат около десяти километров водопровода и около девяти километров канализации, построят три насосные станции, рассказывает руководитель отдела развития проектов муниципальной компании Daugavpils ūdens Александра Васильева.

«Затраты на проект — 4,795 миллиона евро без учёта НДС. Софинансирование из Фонда выравнивания ЕС – 1,775 миллиона евро. Планируется, что все строительные работы закончат до конца этого года. После этого будет проверка исполнительной документации, а весной объекты должны быть сданы в эксплуатацию».

По условиям проекта до конца 2023 года водоканал должен подключить к центральной канализации 1076 жителей Юдовки. Подключаться горожане должны за свой счёт, что и вызывает сомнения у местных жителей. К примеру, у Петра Павлова уже есть своя вода и канализация:

«Я уже лет 20 живу здесь, и у меня всё сделано. Сколько живу, никогда не пропадала вода, и свежая, накипи нет, когда пищу готовлю. Также канализация есть. Вызываю человека, плачу, он откачивает колодец — и всё отлично. Даже если предложат, то зачем мне лишние деньги тратить, если всё работает».

Ещё одна местная жительница Ливия сомневается возможности подключения, так как оплатить такие работы сложно.

«Не знаю. А что пенсионер может за 3000? Какие деньги? Даже если полторы, как эти полторы собрать. Чтобы канализацию провести, нужно ещё и в доме ремонт делать. Туалет на улице, надо в дом переносить, идти в архитектурный, проект – это ещё столько же денег. Нереально. Трудно сказать, проводить его или нет».

Эдуард и Чеслав хотят подключить дома к канализации, но неясно, сколько в итоге это будет стоить.

«Мы хотим подключиться. Это всё-таки удобно! К канализации в первую очередь. В первую очередь канализация. Водопровод как и водопровод — есть свои колодцы. Канализация — это удобно. Но опять же, вопрос цены. Сегодня такая, а завтра такая. Проект — вроде недорого. А конечный результат сколько стоит? Всё надо считать. Может, это очень дорого выйдет. В прошлый раз говорили, что цена одна, сегодня начинаешь слушать — вроде дешевле».

Конечную стоимость подключения можно назвать только после технического проекта, объясняет руководитель отдела развития проектов Daugavpils ūdens Александра Васильева.

«Самая маленькая сумма, которую мы видели при строительстве – 600 евро. В среднем это от 1500 евро в зависимости от технического решения. Как далеко в технической документации решение расположено от магистральных сетей, в соответствии с этим и затраты могут быть больше или меньше. Но надо смотреть техническую документацию».

Заставить подключаться к канализации водоканал не может, но Александра Васильева добавляет, что требования к децентрализованной канализации ужесточаются.

«Предприятие Daugavpils ūdens заставить жителей Юдовки подключиться к централизованной канализации не может. Необходимо принимать во внимание, что есть определённые требования к децентрализованной канализации, поэтому желательно подключаться к централизованной системе канализации, и чтобы не было проблем с качеством питьевой воды и отсутствием её в колодцах — подключаться к централизованной системе водоснабжения».

23 июля на Юдовке прошла третья встреча руководства Daugavpils ūdens с жителями микрорайона. Не исключено, что потребуется и четвёртая. В городской думе Даугавпилса отметили, что готовы погасить часть затрат на подключение, но, чтобы узнать объём поддержки, необходимо прийти на консультацию в Daugavpils ūdens или в думский отдел городской собственности. В конце прошлой недели у водоканала было три объекта с готовым техническим проектом, а еще 34 домовладельца обратились за техническими условиями.

LSM