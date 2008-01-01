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Новости Латвия | 24 июля 2020 | 20:43

В ближайшие дни ожидается потепление, временами — дождь

D-fakti.lv

В ближайшие дни ожидается потепление, а временами — дождь и гром, свидетельствуют прогнозы синоптиков, ziņo LETA.

В субботу, 25 июля, на большей части территории Латвии пройдет кратковременный дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Периодически будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В свою очередь в воскресенье ожидается сухая и солнечная погода, после прохладной ночи температура воздуха во второй половине дня достигнет +21..+26 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В понедельник во многих районах ожидается дождь и раскаты грома, возможна сильная гроза. В середине или во второй половине следующей недели в Латвию может прийти циклон с порывистым ветром и более прохладным воздухом.

Прогнозы на август свидетельствуют, что сохранится переменчивая погода — часто будет идти дождь, более прохладные периоды будут чередоваться с жаркими днями.

Delfi

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