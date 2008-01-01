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Новости Происшествия | 24 июля 2020 | 20:28
Задержана группа наркоконтрабандистов, которую координировали из тюрьмы
Сотрудники Таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в июле этого года предтовратили деятельность преступной группировки, которая, возможно, занималась контрабандой прекурсоров наркотических и психотропных веществ в крупных размерах. Координировали работу банды из мест лишения свободы.
Задержание проводилось на основании полученной ранее оперативной информации. Работу группировки координировали двое заключенных, которые в настоящее время отбывают срок за наркопреступления.
В рамках начатого уголовного процесса было проведено несколько обысков по местам жительства подозреваемых, а также в исправительном учреждении. Обыски проводились в Риге, Елгаве, Саулкрастах и Даугавпилсе. Сотрудники VID изъяли наркотики, возможно, карфентанил, 60 таблеток Clonazepam, шприцы, весы, наличность в размере 1 950 евро, а также тетрадки, где велся учет, мобильные телефоны, SIM-карты и многое другое.
Все изъятые наркотические и психотропные вещества направлены на экспертизу. К троим задержанным по этому делу применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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