24 июля

Именины:
Криста, Кристиана, Кристине, Кристапс / Аркадий, Генриетта

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае - довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
18 .. 20 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
4 .. 6 м/с
суббота
Ночь
15 .. 17 C
Утро
13 .. 15 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...

2. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул

3. В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина

4. Даугавпилс не пошел на мировую с «мусорной» фирмой

5. В Даугавпилсской крепости отметили 208-ю годовщину боевого крещения

6. Первая половина лета была намного теплее нормы

7. Самоуправление проводит исследование Гарнизонного кладбища

8. Заключительная выставка 8-го Международного симпозиума керамического искусства

9. Сейм одобрил аннулирование виз и ВНЖ за нарушения самоизоляции

10. За попытку передать взятку в размере 100 евро белоруса оштрафовали на 4 300 евро

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 24 июля 2020 | 20:12

В рейтинг лучших школ Латвии вошли 4 даугавпилсские

Пресс-фото

Лидерами списка лучших школ "Большая сова" 2019/2020 года стала Рижская Классическая гимназия, Средняя школа инженерных наук при РТУ и Рижская 1-я государственная гимназия, сообщает Фонда им. Атиса Кронвалдса. А вот бывший Русский лицей из Даугавпилса опустился на пятую строку рейтинга.

В этом году в рейтинг попали 30 государственных гимназий, 66 больших школ и 91 малая школа.

Среди больших школ в первой пятерке оказалась Рижская Классическая гимназия, Рижская 10-я средняя школа, Рижская 40-я средняя школа, Рижский французский лицей и Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей. Особенно представители фонда выделили успехи Рижской 10-й средней школы, которая в 2018/2019 году с 21 места поднялась до пятого места, а теперь заняла второе место.

Среди малых школ первую пятерку составили Средняя школа инженерных наук при РТУ, Рудзатская средняя школа, Даугавпилсская основная школа Согласия, Межциемская основная школа и Шпогская средняя школа. Последняя школа является новичком в этом рейтинге и сразу же смогла занять пятое место. Десятку лилеров замыкает художественная средняя школа "Саулес скола"

Топ государственных гимназий обошелся без существенных изменений — на первом месте Рижская 1-я государственная гимназия, а затем идет Агенскалнская государственная гимназия, Вентспилсская 1-я государственная гимназия, Рижская 2-я государственная гимназия и Рижская государственная Немецкая гимназия. Даугавпилсская государственная гимназия замыкает десятку лидеров.  

Рейтинг "Большая сова" отражает работу школ с самыми талантливыми учениками. В нем учитываются достижения учеников на олимпиадах, участие в научно-исследовательских работах и участие в конкурсах государственного масштаба.

Делфи

 

 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 