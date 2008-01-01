В рейтинг лучших школ Латвии вошли 4 даугавпилсские

Новости Общество | 24 июля 2020 | 20:12

Пресс-фото Пресс-фото

Лидерами списка лучших школ "Большая сова" 2019/2020 года стала Рижская Классическая гимназия, Средняя школа инженерных наук при РТУ и Рижская 1-я государственная гимназия, сообщает Фонда им. Атиса Кронвалдса. А вот бывший Русский лицей из Даугавпилса опустился на пятую строку рейтинга.

В этом году в рейтинг попали 30 государственных гимназий, 66 больших школ и 91 малая школа.

Среди больших школ в первой пятерке оказалась Рижская Классическая гимназия, Рижская 10-я средняя школа, Рижская 40-я средняя школа, Рижский французский лицей и Даугавпилсская технологическая средняя школа-лицей. Особенно представители фонда выделили успехи Рижской 10-й средней школы, которая в 2018/2019 году с 21 места поднялась до пятого места, а теперь заняла второе место.

Среди малых школ первую пятерку составили Средняя школа инженерных наук при РТУ, Рудзатская средняя школа, Даугавпилсская основная школа Согласия, Межциемская основная школа и Шпогская средняя школа. Последняя школа является новичком в этом рейтинге и сразу же смогла занять пятое место. Десятку лилеров замыкает художественная средняя школа "Саулес скола".

Топ государственных гимназий обошелся без существенных изменений — на первом месте Рижская 1-я государственная гимназия, а затем идет Агенскалнская государственная гимназия, Вентспилсская 1-я государственная гимназия, Рижская 2-я государственная гимназия и Рижская государственная Немецкая гимназия. Даугавпилсская государственная гимназия замыкает десятку лидеров.

Рейтинг "Большая сова" отражает работу школ с самыми талантливыми учениками. В нем учитываются достижения учеников на олимпиадах, участие в научно-исследовательских работах и участие в конкурсах государственного масштаба.

Делфи

D-fakti.lv