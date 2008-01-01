24 июля
Именины:
Криста, Кристиана, Кристине, Кристапс / Аркадий, Генриетта
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот.
Источник: ignio.com
- День
- 18 .. 20 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 15 .. 17 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1569 ()
|GBP
|0.912 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|82.5723 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
2. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул
3. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет
4. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя
5. В субботу на улице Ригас развернется ярмарка
6. В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев
7. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства
8. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель
9. В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 июля 2020 | 18:27
В Даугавпилсе пройдет 2-й международный симпозиум живописи, посвященный художнице Силве Линарте
Продолжая традицию, начатую в 2019 году, с 28 июля по 12 августа в Арт-центре имени Марка Ротко состоится 2-й Международный симпозиум живописи «Силва Линарте».
В честь вклада в искусство уроженки Даугавпилсского края педагога искусства Силвы Вероники Линарте /1939-2018/, сознавая уникальность художественного наследия Силвы Линарте, а также поощряя интерес к Даугавпилсу, как городу рождающему искусство, Арт-центр имени Марка Ротко в рамках программы резиденций пригласил художников из разных стран подать заявку на участие в симпозиуме и создать уникальные художественные произведения, которые в будущем пополнят коллекцию живописи арт-центра.
В этом году в симпозиуме примут участие шесть художников из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши: Освалд Звейсалниекс (Латвия), Ингрида Иване (Латвия), Ричардас Гарбачаускас (Литва), Катажина Ковалска (Польша), Франтишек Ледоховский (Польша) и Лииса Круусмяги (Эстония).
Ход симпозиума обогащает выставка Силвы Линарте и Петериса Мартинсона «Два вершины» из коллекции арт- центра имени Марка Ротко.
5 августа в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко пройдут традиционные презентации участников симпозиума, в которых они познакомят с собой, манерой своей живописи, техниками, цветами, идеями и философией.
Симпозиум завершится 12 августа в 16.00 совместной выставкой работ участников и вручением сертификатов.
Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol.
Добавить комментарий