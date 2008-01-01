24 июля

Именины:
Криста, Кристиана, Кристине, Кристапс / Аркадий, Генриетта

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Начинайте двигаться, направление определите позже. Если же вам не совсем все равно куда прийти, спросите чьего-нибудь совета и поступите наоборот.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
18 .. 20 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
4 .. 6 м/с
суббота
Ночь
15 .. 17 C
Утро
13 .. 15 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...

2. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул

3. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет

4. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя

5. В субботу на улице Ригас развернется ярмарка

6. В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев

7. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства

8. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель

9. В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина

10. Даугавпилс не пошел на мировую с «мусорной» фирмой

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Культура | 24 июля 2020 | 18:27

В Даугавпилсе пройдет 2-й международный симпозиум живописи, посвященный художнице Силве Линарте

Продолжая традицию, начатую в 2019 году, с 28 июля по 12 августа в Арт-центре имени Марка Ротко состоится 2-й Международный симпозиум живописи «Силва Линарте».

В честь вклада в искусство уроженки Даугавпилсского края педагога искусства Силвы Вероники Линарте /1939-2018/, сознавая уникальность художественного наследия Силвы Линарте, а также поощряя интерес к Даугавпилсу, как городу рождающему искусство, Арт-центр имени Марка Ротко в рамках программы резиденций пригласил художников из разных стран подать заявку на участие в симпозиуме и создать уникальные художественные произведения, которые в будущем пополнят коллекцию живописи арт-центра.

В этом году в симпозиуме примут участие шесть художников из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши: Освалд Звейсалниекс (Латвия), Ингрида Иване (Латвия), Ричардас Гарбачаускас (Литва), Катажина Ковалска (Польша), Франтишек Ледоховский (Польша) и Лииса Круусмяги (Эстония).
Ход симпозиума обогащает выставка Силвы Линарте и Петериса Мартинсона «Два вершины» из коллекции арт- центра имени Марка Ротко.

5 августа в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко пройдут традиционные презентации участников симпозиума, в которых они познакомят с собой, манерой своей живописи, техниками, цветами, идеями и философией.

Симпозиум завершится 12 августа в 16.00 совместной выставкой работ участников и вручением сертификатов.


Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 