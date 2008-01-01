В Даугавпилсе пройдет 2-й международный симпозиум живописи, посвященный художнице Силве Линарте

Новости Культура | 24 июля 2020 | 18:27

Продолжая традицию, начатую в 2019 году, с 28 июля по 12 августа в Арт-центре имени Марка Ротко состоится 2-й Международный симпозиум живописи «Силва Линарте».

В честь вклада в искусство уроженки Даугавпилсского края педагога искусства Силвы Вероники Линарте /1939-2018/, сознавая уникальность художественного наследия Силвы Линарте, а также поощряя интерес к Даугавпилсу, как городу рождающему искусство, Арт-центр имени Марка Ротко в рамках программы резиденций пригласил художников из разных стран подать заявку на участие в симпозиуме и создать уникальные художественные произведения, которые в будущем пополнят коллекцию живописи арт-центра.

В этом году в симпозиуме примут участие шесть художников из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши: Освалд Звейсалниекс (Латвия), Ингрида Иване (Латвия), Ричардас Гарбачаускас (Литва), Катажина Ковалска (Польша), Франтишек Ледоховский (Польша) и Лииса Круусмяги (Эстония).

Ход симпозиума обогащает выставка Силвы Линарте и Петериса Мартинсона «Два вершины» из коллекции арт- центра имени Марка Ротко.

5 августа в 16.00 в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко пройдут традиционные презентации участников симпозиума, в которых они познакомят с собой, манерой своей живописи, техниками, цветами, идеями и философией.

Симпозиум завершится 12 августа в 16.00 совместной выставкой работ участников и вручением сертификатов.



Поддержка мероприятий: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, Caparol.

Daugavpils

