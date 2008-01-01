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Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
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Новости Спорт | 24 июля 2020 | 18:24
Спортивная база «Dzintariņš» работает в режиме повышенной санитарной безопасности
Каждое лето на спортивной базе «Dzintariņš» в Стропах организуются летние лагеря для юных атлетов нашего города. В этом году, из-за пандемии коронавируса, организаторам пришлось ввести множество ограничений, чтобы обезопасить ребят, их родителей и персонал. Тем не менее, сейчас на базе занимается более 100 юношей и девушек, что лишь на четверть меньше привычного числа спортсменов.
Все четыре группы, представленные такими видами спорта как бокс, вольная борьба, греко-римская борьба и тяжелая атлетика, имеют свое расписание и занимаются отдельно, не соприкасаются ни во время тренировок, ни после. Происходит регулярная дезинфекция поверхностей: уборка, чистка всех снарядов и общих помещений. Следят за этим также и сами тренеры. Каждая группа входит в кампус с разных входов, у которых установлены дезинфекторы для рук.
Одной из мер безопасности на базе «Dzintariņš» является полное исключение контакта ребят с родителями до конца лагеря – общение происходит только удаленно. Поэтому их просят запастись терпением и не подвергать риску детей и работников спортбазы.
Даугавпилсская городская дума нацелена на развитие спортивной инфраструктуру города, для чего в рамках отдельной рабочей группы рассматриваются варианты улучшения спортивной базе «Dzintariņš». Главная долгосрочная цель, которая стоит перед депутатами и специалистами – работа спортбазы на протяжении круглого года, с обеспечением всего необходимого как для местных, так и иногородних спортсменов.
Многие постройки на базе «Dzintariņš» устарели и нуждаются в сносе или полной реновации. Этот вопрос будет решаться поэтапно, начиная с проекта новой большой столовой и продолжая идеей нового спортзала закрытого типа, наряду с которым нужно расширить имеющееся общежитие. Все это позволит расширить максимальную численность базы на 50 и более человек и сделает ее привлекательной для спортсменов самых разных дисциплин.
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