23 июля
Именины:
Магда, Магдалена, Магоне, Мерия / Антон, Эмма
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Источник: ignio.com
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1578 ()
|GBP
|0.9112 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|81.9588 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
2. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул
3. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет
4. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя
5. В субботу на улице Ригас развернется ярмарка
6. В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев
7. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства
8. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель
9. В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 23 июля 2020 | 19:02
В парке Дубровина в субботние вечера будет звучать музыка
С субботы, 25 июля, в Даугавпилсе, в парке Дубровина, начнется новый цикл концертов «Субботние вечера в парке Дубровина», который продлится до 29 августа.
Шесть суббот c 19:00 жители Даугавпилса и гости города смогут услышать музыкальные произведения разных жанров, которые исполнят как местные артисты, так и исполнители из Риги и Вильнюса.
Уже на открытии концерта 25 июля профессиональный духовой оркестр «Даугава» Центра латышской культуры (дирижер А. Гринбертс) и солисты, исполнят аранжировки популярных латвийских мелодий, джазовой музыки и народных песен. По мере продолжения концертного цикла у слушателей будет возможность познакомиться с известным латвийским коллективом “Latvian Blues Band”, лучшими участниками X Faktors Latvija, исполнителем музыки фламенко Егором Коваиковым, который вместе с «Duende» представит лучшие песни из репертуара группы «Jipsy King» и др.. Молодые, но уже известные артисты Múr и Chris Noah приглашают вас на музыкальный вечер в стиле инди. В заключительный день, 29 августа, всех присутствующих будут радовать «Daugavpils Sinfonietta» и бывшая жительница Даугавпилса, лауреат конкурса «Новой волны» Жанна Благовещенская (Jussendo) вместе с группой.
25 июля концерт духового оркестра «Даугава».
1 августа концерт Егора Ковайкова и группы «Duende» и выступление «Latvian Blues Band».
8 августа концерт артистки Múr и выступление Chris Noah.
15 августа концерт лучших участников Латвийского Х Фактора.
22 августа программа уточняется.
29 августа программа уточняется.
Организаторы концерта предлагают посетителям взять с собой пледы, на которых они смогут сидеть на газоне (соблюдая правила дистанции) и наслаждаться вечером. Во время мероприятия разрешена фото и видеосъёмка.
Цикл мероприятий «Субботние вечера в парке Дубровина» организует Даугавпилсская городская дума, Управление культуры даугавпилсской городской думы и Центр латышской культуры культуры.
Visitdaugavpils.lv
Добавить комментарий