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Новости Культура | 23 июля 2020 | 19:02

В парке Дубровина в субботние вечера будет звучать музыка

Daugavpils.lv

С субботы, 25 июля, в Даугавпилсе, в парке Дубровина, начнется новый цикл концертов «Субботние вечера в парке Дубровина», который продлится до 29 августа.

Шесть суббот c 19:00 жители Даугавпилса и гости города смогут услышать музыкальные произведения разных жанров, которые исполнят как местные артисты, так и исполнители из Риги и Вильнюса.

Уже на открытии концерта 25 июля профессиональный духовой оркестр «Даугава» Центра латышской культуры (дирижер А. Гринбертс) и солисты, исполнят аранжировки популярных латвийских мелодий, джазовой музыки и народных песен. По мере продолжения концертного цикла у слушателей будет возможность познакомиться с известным латвийским коллективом “Latvian Blues Band”, лучшими участниками X Faktors Latvija, исполнителем музыки фламенко Егором Коваиковым, который вместе с «Duende» представит лучшие песни из репертуара группы «Jipsy King» и др.. Молодые, но уже известные артисты Múr и Chris Noah приглашают вас на музыкальный вечер в стиле инди. В заключительный день, 29 августа, всех присутствующих будут радовать «Daugavpils Sinfonietta» и бывшая жительница Даугавпилса, лауреат конкурса «Новой волны» Жанна Благовещенская (Jussendo) вместе с группой.

25 июля концерт духового оркестра «Даугава».
1 августа концерт Егора Ковайкова и группы «Duende» и выступление «Latvian Blues Band».
8 августа концерт артистки Múr и выступление Chris Noah.
15 августа концерт лучших участников Латвийского Х Фактора.
22 августа программа уточняется.
29 августа программа уточняется.

Организаторы концерта предлагают посетителям взять с собой пледы, на которых они смогут сидеть на газоне (соблюдая правила дистанции) и наслаждаться вечером. Во время мероприятия разрешена фото и видеосъёмка.

Цикл мероприятий «Субботние вечера в парке Дубровина» организует Даугавпилсская городская дума, Управление культуры даугавпилсской городской думы и Центр латышской культуры культуры.

Visitdaugavpils.lv

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