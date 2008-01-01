SPKC просит отозваться пассажиров поезда Даугавпилс-Рига-Даугавпилс 16 июля

Новости Общество | 23 июля 2020 | 18:35

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з-за риска заражения "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) просит отозваться пассажиров, которые которые утром 16 июля ехали рейсом Даугавпилс-Ерсика-Огре-Рига, а вечером — в обратном направлении, сообщает ЛЕТА.

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что человек, у которого подтвердился диагноз Covid-19, в 7:31 утра 16 июля ехал на поезде по маршруту Даугавпилс-Ерсика-Огре-Рига, а в 17:39 поехал в обратном направлении по маршруту Рига-Огре-Ерсика-Даугавпилс.

Всем пассажиром, которые ехали на упомянутых рейсах необходимо соблюдать домашний карантин и связаться с эпидемиологами ЦПКЗ по телефону 67 271 738.

ЦПКЗ отмечает, что возможность сдать оплаченный государством анализ на наличие "Covid-19" есть у любого лица, даже в случае отсутствия симптомов заболевания. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8303 в рабочие дни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00, а по воскресеньям — с 9:00 до 12:00.

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