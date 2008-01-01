23 июля
Именины:
Магда, Магдалена, Магоне, Мерия / Антон, Эмма
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня в глубине вашего подсознания может проснуться сила достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях - считайте - повезло, оставите без внимания - отделаетесь головной болью.
Источник: ignio.com
- День
- 14 .. 16 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1578 ()
|GBP
|0.9112 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|81.9588 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
2. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул
3. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет
4. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя
5. В субботу на улице Ригас развернется ярмарка
6. В думских комитетах произошла рокировка сопартийцев
7. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства
8. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель
9. В Даугавпилсе «Музыкальный август» прирастет субботами в парке Дубровина
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 июля 2020 | 18:35
SPKC просит отозваться пассажиров поезда Даугавпилс-Рига-Даугавпилс 16 июля
з-за риска заражения "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) просит отозваться пассажиров, которые которые утром 16 июля ехали рейсом Даугавпилс-Ерсика-Огре-Рига, а вечером — в обратном направлении, сообщает ЛЕТА.
В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что человек, у которого подтвердился диагноз Covid-19, в 7:31 утра 16 июля ехал на поезде по маршруту Даугавпилс-Ерсика-Огре-Рига, а в 17:39 поехал в обратном направлении по маршруту Рига-Огре-Ерсика-Даугавпилс.
Всем пассажиром, которые ехали на упомянутых рейсах необходимо соблюдать домашний карантин и связаться с эпидемиологами ЦПКЗ по телефону 67 271 738.
ЦПКЗ отмечает, что возможность сдать оплаченный государством анализ на наличие "Covid-19" есть у любого лица, даже в случае отсутствия симптомов заболевания. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8303 в рабочие дни с 8:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 15:00, а по воскресеньям — с 9:00 до 12:00.
Добавить комментарий