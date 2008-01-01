Под Даугавпилсом застрелили мужчину

Новости Происшествия | 23 июля 2020 | 18:22

Пресс-фото Пресс-фото

20 июля в лесу Бикерниекской волости было найдено тело 43-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести с 18 июля: в тот день он вышел из дома и не вернулся.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли в лесном массиве. Эксперты констатировали у него огнестрельное ранение в голову, а также другие телесные повреждения.

Полиция начала уголовный процесс, в тот же день был задержан подозреваемый 1959 г.р., ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка.

По первоначальной информации, в ходе распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, который завершился убийством. Следствие по делу продолжается.

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