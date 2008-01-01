22 июля

Именины:
Мария, Марика, Марина / Александр, Андрей, Кирилл

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
17 .. 19 C
Вечер
14 .. 16 C
Ветер
5 .. 7 м/с
четверг
Ночь
11 .. 13 C
Утро
14 .. 16 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...

2. Ушли в мир иной...

3. В Даугавпилсе наблюдали знак небес - гало

4. Прибывших в Латвию на пароме, самолете или автобусе обяжут регистрироваться

5. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства

6. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель

7. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет

8. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул

9. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя

10. В субботу на улице Ригас развернется ярмарка

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 22 июля 2020 | 19:39

Синоптики: в конце месяца станет теплее

D-fakti.lv

С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики, сообщает ЛЕТА.

До субботы, 25 июля, будет максимально +17..+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21..+26. Теплее станут и ночи — температура не будет опускаться ниже +10 градусов.

В ближайшие три дня осадки будут частыми, затем более редкими.

Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой.

Делфи

Добавить комментарий

 