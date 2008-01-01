22 июля
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Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 22 июля 2020 | 19:39
Синоптики: в конце месяца станет теплее
С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики, сообщает ЛЕТА.
До субботы, 25 июля, будет максимально +17..+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21..+26. Теплее станут и ночи — температура не будет опускаться ниже +10 градусов.
В ближайшие три дня осадки будут частыми, затем более редкими.
Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой.
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