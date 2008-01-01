Синоптики: в конце месяца станет теплее

Новости Латвия | 22 июля 2020 | 19:39

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С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики, сообщает ЛЕТА.

До субботы, 25 июля, будет максимально +17..+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21..+26. Теплее станут и ночи — температура не будет опускаться ниже +10 градусов.

В ближайшие три дня осадки будут частыми, затем более редкими.

Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой.

Делфи