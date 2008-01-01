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Новости В мире | 22 июля 2020 | 08:38

Евросоюз договорился о создании фонда восстановления. Латвия получит 10,5 млрд евро

Пресс-фото

На саммите ЕС в Брюсселе достигнута договоренность о создании фонда восстановления экономики и многолетнего бюджета. В общей сумме это почти 1,8 трлн евро. В течение семи лет Латвия получит 10,5 миллиардов евро, что на 39% больше, чем в период с 2014 по 2020 гг. В интервью программе Rīta Panorāma на LTV премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш («Новое Единство») рассказал, что переговоры были очень сложными, но их результат — радует.

«В период, когда для всей Европы фонды сократились, для Латвии они существенно увеличились (…) Результат переговоров очень благоприятный для Латвии, правительству теперь предстоит разумно вложить деньги в развитие экономики», — сказал Кариньш.

Премьер упомянул увеличение прямых платежей крестьянам на 40%. Если сейчас они получают 179 евро за гектар, то в 2022 году эта сумма вырастет до 200 евро, еще через несколько лет — 215 евро.

При необходимости Латвия сможет оформить заем в размере 2,5 млрд евро. Премьер отметил, что из общего бюджета ЕС Латвия получит больше, чем отдаст: за каждый выплаченный евро — около 3,6 евро.

Кариньш отметил, что с такими сложными переговорами он, как и многие его коллеги, еще не сталкивался. Они шли 90 часов.

Саммит ЕС в Брюсселе продолжался четыре дня, его целью являлось достижение соглашения о создании фонда в размере 750 млрд евро для восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. 390 млрд евро будут выделены государствам как гранты, а остальные 360 млрд — как займы.

1,074 млрд евро будет выделено на долгосрочный бюджет ЕС. Саммит первоначально планировалось провести в пятницу и субботу, но из-за невозможности достичь соглашения он был продлен до воскресенья, а затем — до понедельника.

LSM 

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