22 июля
Именины:
Мария, Марика, Марина / Александр, Андрей, Кирилл
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Источник: ignio.com
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1448 ()
|GBP
|0.9058 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|81.875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка
25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...
2. PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе
4. Прибывших в Латвию на пароме, самолете или автобусе обяжут регистрироваться
5. В Даугавпилсе наблюдали знак небес - гало
6. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства
7. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель
8. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул
9. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя
10. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 22 июля 2020 | 08:38
Евросоюз договорился о создании фонда восстановления. Латвия получит 10,5 млрд евро
На саммите ЕС в Брюсселе достигнута договоренность о создании фонда восстановления экономики и многолетнего бюджета. В общей сумме это почти 1,8 трлн евро. В течение семи лет Латвия получит 10,5 миллиардов евро, что на 39% больше, чем в период с 2014 по 2020 гг. В интервью программе Rīta Panorāma на LTV премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш («Новое Единство») рассказал, что переговоры были очень сложными, но их результат — радует.
«В период, когда для всей Европы фонды сократились, для Латвии они существенно увеличились (…) Результат переговоров очень благоприятный для Латвии, правительству теперь предстоит разумно вложить деньги в развитие экономики», — сказал Кариньш.
Премьер упомянул увеличение прямых платежей крестьянам на 40%. Если сейчас они получают 179 евро за гектар, то в 2022 году эта сумма вырастет до 200 евро, еще через несколько лет — 215 евро.
При необходимости Латвия сможет оформить заем в размере 2,5 млрд евро. Премьер отметил, что из общего бюджета ЕС Латвия получит больше, чем отдаст: за каждый выплаченный евро — около 3,6 евро.
Кариньш отметил, что с такими сложными переговорами он, как и многие его коллеги, еще не сталкивался. Они шли 90 часов.
Саммит ЕС в Брюсселе продолжался четыре дня, его целью являлось достижение соглашения о создании фонда в размере 750 млрд евро для восстановления экономики ЕС после кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. 390 млрд евро будут выделены государствам как гранты, а остальные 360 млрд — как займы.
1,074 млрд евро будет выделено на долгосрочный бюджет ЕС. Саммит первоначально планировалось провести в пятницу и субботу, но из-за невозможности достичь соглашения он был продлен до воскресенья, а затем — до понедельника.
Добавить комментарий