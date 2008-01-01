Среда, 23 июля: осадков становится больше

Новости Латвия | 22 июля 2020 | 08:25

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В среду в Латвии усилится влияние циклона, что принесет больше осадков, ожидается также гроза, прогнозируют синоптики.

Днем будет также больше осадков, местами ожидаются сильные ливни с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Главным образом будет дуть умеренный ветер с запада.

Днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.

В Риге в среду временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Днем температура воздуха не поднимется выше +19 градусов. Скорость порывов западного, северо-западного ветра увеличится до 17 метров в секунду.

LSM