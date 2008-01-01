22 июля
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Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 июля 2020 | 08:25
Среда, 23 июля: осадков становится больше
В среду в Латвии усилится влияние циклона, что принесет больше осадков, ожидается также гроза, прогнозируют синоптики.
Днем будет также больше осадков, местами ожидаются сильные ливни с градом и порывами ветра до 20 метров в секунду.
Главным образом будет дуть умеренный ветер с запада.
Днем воздух прогреется до +16..+20 градусов.
В Риге в среду временами будет идти дождь, возможны грозовые ливни. Днем температура воздуха не поднимется выше +19 градусов. Скорость порывов западного, северо-западного ветра увеличится до 17 метров в секунду.
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