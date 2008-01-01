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Новости Латвия | 21 июля 2020 | 19:25
Сейм одобрил аннулирование виз и ВНЖ за нарушения самоизоляции
Сейм утвердил поправки, позволяющие аннулировать визу или временный вид на жительство за повторное нарушение условий самоизоляции, сообщает LETA.
Право аннулировать эти документы получит Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). Аннулирование может произойти, если УДГМ само констатирует или получит информацию от других ведомств о том, что человек нарушение условия самоизоляции, карантина или ограничений на собрания.
Перед аннулированием визы или вида на жительство, лицо сможет написать объяснительную. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
За нарушения самоизоляции также положен штраф размером до 2000 евро.
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