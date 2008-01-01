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Новости Происшествия | 21 июля 2020 | 19:17
За попытку передать взятку в размере 100 евро белоруса оштрафовали на 4 300 евро
В минувший понедельник на КПП "Патерниеки" был задержан очередной иностранец, пытавшийся передать взятку пограничнику.
Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 20 июля на КПП въехал микроавтобус, которым управлял гражданин Республики Беларусь. Мужчина не смог предъявить работникам ГПС документы о техосмотре автомобиля, вместо этого он передал им анкету на въезд, в которую положил купюру достоинством 100 евро.
В отношении белоруса (1987 г.р.) начат уголовный процесс. По соглашению с прокурором Краславской районной прокуратуры, а также с учетом признания вины нарушителя оштрафовали на 10 минимальных зарплат, что в сумме составляет 4 300 евро.
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