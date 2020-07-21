Во время конфликта латгальский спасатель проломил череп оппоненту

21 июля 2020 | 19:14

Пресс-фото Пресс-фото

Бюро внутренней безопасности расследует дело, начатое в отношении сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который подозревается в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Материалы дела, начатого против спасателя Латгальской бригады ГПСС, направлены в Лудзенскую районную прокуратуру. В ходе досудебного следствия было установлено, что в нерабочее время спасатель во время бытового конфликта с частным лицом, вероятно, потеряв самообладание, ударил оппонента кулаком по голове.

Экспертиза подтвердила у потерпевшего ушиб лица и несколько переломов костей черепа.

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