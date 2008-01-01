21 июля

Именины:
Мелдра, Мелдрис, Мелиса / Анастасий, Савва

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь, все-таки не особенно расслабляться.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
20 .. 22 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
3 .. 5 м/с
среда
Ночь
13 .. 15 C
Утро
14 .. 16 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

«Партию действий» по Латгалии ведёт обеспеченная юрмальчанка

25 июля 2018 года в Центральную избирательную комиссию сдала список кандидатов на участие в выборах ...

2. PrivatBank закроет филиал в Даугавпилсе

3. Ушли в мир иной...

4. Прибывших в Латвию на пароме, самолете или автобусе обяжут регистрироваться

5. В Даугавпилсе наблюдали знак небес - гало

6. В Даугавпилсе проходит 8-й Международный симпозиум керамического искусства

7. В школах и детских садах Даугавпилса – теплые помещения и современная мебель

8. Трагедия в Латгалии: на озере перевернулась лодка, один человек утонул

9. Латвию ждет теплый уикенд и ветреная новая неделя

10. На границе поймали контрабандистов и изъяли 60 000 сигарет

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Культура | 21 июля 2020 | 19:09

В Даугавпилс приедут живописцы

Арт-центр М.Ротко

С 28 июля по 12 августа в Арт-центре имени Марка Ротко во второй раз пройдет международный симпозиум живописи «Силва Линарте», рассказала Rus.Lsm.lv специалист по маркетингу Арт-центра Инита Паэгле.

«Мы продолжаем начатую в прошлом году традицию: тогда посвященный Линарте (1939 — 2018) симпозиум проводился впервые. Сейчас у нас соберутся шесть художников из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Две недели они будут работать, их уникальные художественные произведения пополнят коллекцию живописи нашего центра», — пояснила И. Паэгле.

Среди участников симпозиума — мэтр латгальской живописи и современный классик латвийской художественной школы Освальд Звейсалниекс, чья обширная ретроспекция «Время жить» проходила в Арт-центре в конце прошлого года.

Участники симпозиума презентуют свое творчество и расскажут о себе 5 августа, начало встречи в 16:00. Завершится симпозиум «Силва Линарте» выставкой, которая откроется в Арт-центре 12 августа в 16:00, и вручением сертификатов.

С. Линарте родилась в 1939 году, в 1941-м ее семья была репрессирована, детство будущая художница провела в Сибири. Окончательно С. Линарте вернулась в Латвию в 1957 году, училась в Рижской школе прикладного искусства, затем закончила Академию художеств, получив специальности живописца и педагога. В выставках художница активно участвовала с 1965 года, ее работы хранятся в частных коллекциях многих стран.

С 1992 по 2000 год она была главным художником Даугавпилса, много лет преподавала в Даугавпилсской средней школе дизайна и искусств Saules skola. В 2010 году ей присвоено звание «Почетная даугавпилчанка», в ноябре 2012 года С. Линарте решением самоуправления Даугавпилсского края стала «Человеком года» в номинации «Культура».

В 2008 году С. Линарте принимала участие в международном симпозиуме живописи «Марк Ротко-2008», с 2013 года она являлась членом отборочной комиссии данного симпозиума. В 2016 году С. Линарте получила главный приз Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи, в 2018-м она была награждена Крестом Признания IV степени. В сентябре 2018 года в Арт-центре имени Марка Ротко презентовали книгу «Силва Линарте. Истории жизни художников, родившихся в Латгалии» (составитель сборника — Зане Мелане).

До 25 октября в Арт-центре им. М. Ротко, как уже писал Rus.Lsm.lv, работает выставка «Две вершины», на которой представлены произведения Силвы Линарте и Петериса Мартинсонса из фондов Арт-центра.

LSM

Добавить комментарий

 