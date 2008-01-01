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Новости Культура | 21 июля 2020 | 19:09
В Даугавпилс приедут живописцы
С 28 июля по 12 августа в Арт-центре имени Марка Ротко во второй раз пройдет международный симпозиум живописи «Силва Линарте», рассказала Rus.Lsm.lv специалист по маркетингу Арт-центра Инита Паэгле.
«Мы продолжаем начатую в прошлом году традицию: тогда посвященный Линарте (1939 — 2018) симпозиум проводился впервые. Сейчас у нас соберутся шесть художников из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Две недели они будут работать, их уникальные художественные произведения пополнят коллекцию живописи нашего центра», — пояснила И. Паэгле.
Среди участников симпозиума — мэтр латгальской живописи и современный классик латвийской художественной школы Освальд Звейсалниекс, чья обширная ретроспекция «Время жить» проходила в Арт-центре в конце прошлого года.
Участники симпозиума презентуют свое творчество и расскажут о себе 5 августа, начало встречи в 16:00. Завершится симпозиум «Силва Линарте» выставкой, которая откроется в Арт-центре 12 августа в 16:00, и вручением сертификатов.
С. Линарте родилась в 1939 году, в 1941-м ее семья была репрессирована, детство будущая художница провела в Сибири. Окончательно С. Линарте вернулась в Латвию в 1957 году, училась в Рижской школе прикладного искусства, затем закончила Академию художеств, получив специальности живописца и педагога. В выставках художница активно участвовала с 1965 года, ее работы хранятся в частных коллекциях многих стран.
С 1992 по 2000 год она была главным художником Даугавпилса, много лет преподавала в Даугавпилсской средней школе дизайна и искусств Saules skola. В 2010 году ей присвоено звание «Почетная даугавпилчанка», в ноябре 2012 года С. Линарте решением самоуправления Даугавпилсского края стала «Человеком года» в номинации «Культура».
В 2008 году С. Линарте принимала участие в международном симпозиуме живописи «Марк Ротко-2008», с 2013 года она являлась членом отборочной комиссии данного симпозиума. В 2016 году С. Линарте получила главный приз Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи, в 2018-м она была награждена Крестом Признания IV степени. В сентябре 2018 года в Арт-центре имени Марка Ротко презентовали книгу «Силва Линарте. Истории жизни художников, родившихся в Латгалии» (составитель сборника — Зане Мелане).
До 25 октября в Арт-центре им. М. Ротко, как уже писал Rus.Lsm.lv, работает выставка «Две вершины», на которой представлены произведения Силвы Линарте и Петериса Мартинсонса из фондов Арт-центра.
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