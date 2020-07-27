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Не всегда же вам выигрывать. Сегодня придется смириться с чувством не совсем справедливого поражения. Правда, это еще не означает крушения всех надежд.
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Новости Культура | 21 июля 2020 | 18:18
День семьи в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее
27 июля в 13.00 Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает детей и их родителей на «День семьи». В рамках мастер-класса у детей и родителей будет возможность научиться изготовить цветы из бумаги.
Лето — время цветения, когда луга и сады украшены различными цветущими растениями. Чтобы сохранить эту красоту в другие времена года, цветочные мотивы использовались как в одежде, так и в интерьерах. Традиция изготовления бумажных цветов в древнем Китае насчитывает более 2000 лет. В Европе бумажные цветы стали популярными только в 19 веке. Чтобы получить максимально натуральный образ цветка, цветы были разделены на лепестки, каждый лепесток был скопирован на бумаге, бумажные лепестки были закреплены и соответственно декорированы.
Вместе с специалистами Даугавпилсского краеведческого и художественного музея в рамках «Дня семьи» детям и их родителям будет предоставлена возможность познакомиться с процессом изготовления цветов и самим изготовить красивые летние цветы из бумаги. Поскольку число участников творческого мастер-класса «Дня семьи» ограничено, мы приглашаем заинтересованных лиц подать заявку на участие вовремя, позвонив по номеру 65424155 или 20203713 в будние дни.
Творческий мастер-класс по изготовлению бумажных цветов в рам “Дня семьи” в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится в воскресенье, 6 июля, с 13.00 до 14.00. Стоимость семейного билета для посещения занятия, а также всех экспозиций и выставок музея – 3,50 € .
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