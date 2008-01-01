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Новости Латвия | 20 июля 2020 | 22:10

Первая половина лета была намного теплее нормы

D-fakti.lv

Первая половина календарного лета позади, и она выдалась примерно на два градуса теплее климатической нормы, показывают предварительные подсчеты метеорологов.

Сушь в различных регионах Латвии стоит сильная — например, на северо-востоке Видземе (в окрестностях Гулбене и Алуксне) и на севере Курземе (близ Талси, Дундаги, Мерсрагса и Колки) дождей было мало, а среднее количество осадков в Латвии в первой половине лета было близко к климатической норме, сообщает метеоролог, журналист LTV Том Брицис в своем видеоблоге.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается похолодание. 

LSM

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