Первая половина лета была намного теплее нормы

Новости Латвия | 20 июля 2020 | 22:10

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Первая половина календарного лета позади, и она выдалась примерно на два градуса теплее климатической нормы, показывают предварительные подсчеты метеорологов.

Сушь в различных регионах Латвии стоит сильная — например, на северо-востоке Видземе (в окрестностях Гулбене и Алуксне) и на севере Курземе (близ Талси, Дундаги, Мерсрагса и Колки) дождей было мало, а среднее количество осадков в Латвии в первой половине лета было близко к климатической норме, сообщает метеоролог, журналист LTV Том Брицис в своем видеоблоге.

В ближайшее время, по прогнозам, ожидается похолодание.

LSM