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Сегодня вы станете центром всеобщего внимания. Наверное, сделаете что-нибудь хорошее. Нельзя же предположить, что вы будете привлекать его своим дурным поведением.
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 20 июля 2020 | 22:10
Первая половина лета была намного теплее нормы
Первая половина календарного лета позади, и она выдалась примерно на два градуса теплее климатической нормы, показывают предварительные подсчеты метеорологов.
Сушь в различных регионах Латвии стоит сильная — например, на северо-востоке Видземе (в окрестностях Гулбене и Алуксне) и на севере Курземе (близ Талси, Дундаги, Мерсрагса и Колки) дождей было мало, а среднее количество осадков в Латвии в первой половине лета было близко к климатической норме, сообщает метеоролог, журналист LTV Том Брицис в своем видеоблоге.
В ближайшее время, по прогнозам, ожидается похолодание.
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