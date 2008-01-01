Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 20 июля 2020 | 21:49

На 20 июля 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевт;

- бармен;

- бетонщики;

- бригадир в строительстве;

- ветеринар;

- водитель автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- главный бухгалтер;

- горничные отеля;

- дамские парикмахеры;

- диспетчер (такси);

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий хозяйством;

- заведующий склада;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники;

- инженер-проектировщик;

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- коммерческие директоры;

- контролер швейного производства;

- консультанты по продажам;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механики электромеханического оборудования;

- менеджер по деревообработке;

- монтажник вентиляционных систем;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мотажник жалюзей;

- мужской парикмахер;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- операторы прядильного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- парикмахер;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощники повара;

- преподаватель на курсах парихмахеров;

- портной;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазины розничной торговли;

- продавец рынка;

- психолог;

- работник по уходу;

- работник по уходу за животными в зоопарке;

- работник склада;

- разнорабочие;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель смены;

- руководитель по продажам;

- руководитель школьного кружка;

- руководитель хора и ансамбля;

- ремонтные рабочие;

- репортер;

- референт;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководитель службы безопасности;

- руководитель строительных работ;

- садовник;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь – делопроизводитель;

- сезонные рабочие в сельском хозяйстве;

- сельскохозяйственные рабочие;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь-монтажник;

- слесарь-ремонтник;

- слесари подвижного состава;

- специалист по моделированию одежды;

- социальный работник;

- специалист систем управления качества;

- специалист коммерческой деятельности;

- специалист по обслуживанию клиентов;

- специалисты по маникюру;

- специалист по продажам;

- стоматологи;

- строители;

- строительные рабочие;

- телефонист;

- технический директор;

- технолог (металлообработка/машиностроение);

- технологи продуктов питания;

- торговый представитель;

- уборщики;

- управляющий хозяйством;

- учителя английского языка;

- учитель домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель математики;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- управляющий домами;

- управляющий персоналом;

- финансовый аналитик;

- фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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